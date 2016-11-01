 شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو ﻿
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شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 22:40 شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع
شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو
تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مثير، يُظهر متسولا بوجه مكشوف وهو يطالب شخصا يقوم بتصويره بواسطة الهاتف النقال بالابتعاد عنه مدعيا بأنه مريض ويحتاج للمساعدة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مثير، يُظهر متسولا بوجه مكشوف وهو يطالب شخصا يقوم بتصويره بواسطة الهاتف النقال بالابتعاد عنه مدعيا بأنه مريض ويحتاج للمساعدة.

ويكشف مصور الفيديو خلال حديثه مع المتسول بأن هذا الأخير مجرد ''نصاب''، يدعي بأنه مريض ويسقط على الأرض مغشيا عليه، لينال تعاطف المواطنين الذين يمنحونه المال لشراء الدواء وللحصول على العلاج.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث أكد معظمهم انتشار آفة التسول بجميع المدن المغربية، موضحين بأن عددا كبيرا من ممتهني التسول يدعون المرض والفقر والحاجة للنصب والاحتيال على المواطن.


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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيديو المتسول الصفحات الفايسبوكية التسول المواطنين

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