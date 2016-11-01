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عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 22:01 عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به | ثقافة و فنون
عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر إعلامية بأن السفارة المغربية بفرنسا، قدمت ضمانات لبقاء الفنان سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي تحت رقابتها إذا ما تم تمتيعه بالسراح المؤقت.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر إعلامية بأن السفارة المغربية بفرنسا، قدمت ضمانات لبقاء الفنان سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي تحت رقابتها إذا ما تم تمتيعه بالسراح المؤقت.

وكان مصدر قريب من هيئة الدفاع عن سعد لمجرد قد كشف لـ ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة، بأن الملف المقدم من هيئة الدفاع إلى ما يسمى بـ ''القضاء الجماعي'' لنقض قرار محكمة الاستئناف القاضي باستمرار حبس لمجرد، ضم نقطيتين، ويتعلق الأمر بنفي وجود أثار تعنيف على الفتاة الفرنسية، بالإضافة إلى التعهد بتنفيذ مجموعة من الضمانات من بينها تقديم مبلغ مالي مهم ككفالة والالتزام بعدم مغادرته التراب الفرنسي في حال حصول ''المعلم'' على السراح المؤقت.
جدير بالذكر بأن الأسبوع المقبل سيعرف الحسم بشكل نهائي من طرف ''القضاء الجماعي'' بخصوص منح الفنان سعد لمجرد السراح المؤقت، أو الإبقاء به بسجن ''فلوري'' لأشهر أخرى.

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المغرب شوف تيفي كفالة السفارة الفرنسية الضمانات سعد لمجرد

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