 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به | ثقافة و فنون

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل صوتي | بوليتيك

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل

فيديو صادم..مقتل ممثلين خلال تصوير مشهد خطير | منوعات

فيديو صادم..مقتل ممثلين خلال تصوير مشهد خطير

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 21:04 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون | مجتمع
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة، ردا على الإدعاءات الواردة في الرسالة المنشورة باسم زوجة السجين علي عراس، حول ظروف اعتقال هذا الأخير، المحكوم عليه في إطار قضايا

''شوف تيفي''+''و م ع''

  أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة، ردا على الإدعاءات الواردة في الرسالة المنشورة باسم زوجة السجين علي عراس، حول ظروف اعتقال هذا الأخير، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب، أن ''السجين المعني يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء''.

وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا السجين ''يستلم بشكل منظم وجباته الغذائية التي تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التنوع والوزن والسعيرات الحرارية والطهي، ويستفيد من الزيارات الطبية كلما طلب ذلك، ويستقبل الزيارة من محاميه أو ذويه كلما أتوا لزيارته (كما حصل مثلا بتاريخ 7 نونبر الجاري)، ويقيم في زنزانة بسعة كافية لسجين واحد وتتوفر على كل الشروط الصحية المطلوبة''. وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، فإن ''الإدعاء بأن السجين يعاني من دوخة تنتابه من حين لآخر هو ادعاء كاذب، يراد منه إيهام الرأي العام بأنه محل إهمال طبي، وإظهاره بمظهر الضحية، إذ أنه لم يطلب قط إجراء فحص طبي مرتبط بعرض من هذا النوع''.

وأشار البلاغ إلى أنه ''على خلاف ما ادعته كاتبة الرسالة، بأنه لا يتوفر على الفراش والغطاء الكافيين، فإنه يتوفر على ستة أغطية، أربعة أمدته بها إدارة المؤسسة، وإثنان جلبهما له ذووه''.

وخلص البلاغ إلى أن ''هذه الإدعاءات لا تعدو أن تكون حلقة جديدة تنضاف إلى ما نشر باسم أخت السجين وغيرها من مجنديها، وأن الهدف من كل ذلك هو الحصول على امتيازات تفضيلية لصالح السجين''، مؤكدا، في هذا الإطار، أن المندوبية العامة ''لن ترضخ إطلاقا لمثل هذه المناورات''، وأنها ''ستبقى حريصة على اعتماد مبدأ المساواة بين جميع السجناء في ما يخص تمتيعهم بحقوقهم كاملة، أو في ما يتعلق بتطبيق القانون''.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي علي عراس المندوبية العامة للسجون الرسالة الكافيين السعيرات الضحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

احتمال توقيف صاحبة كباريه التايلاند فور دخولها للمغرب.. وها علاش.. | مجتمع

احتمال توقيف صاحبة ''كباريه التايلاند'' فور دخولها للمغرب.. وها علاش..

مثير.. شخص قام برمي أكثر من 20 مليون سنتيم في الشارع بفاس..وها شنو دارو الناس | مجتمع

مثير.. شخص قام برمي أكثر من 20 مليون سنتيم في الشارع بفاس..وها شنو دارو الناس

من 5 إلى 8 حالات إجهاض غير آمن لكل ألف امرأة في المغرب | مجتمع

من 5 إلى 8 حالات ''إجهاض غير آمن'' لكل ألف امرأة في المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل جديدة حول جواد الذي رمى 12 مليون في الشارع العام بفاس على لسان صديقه.. ها كيفاش حْيَّدنا ليه لفلوس وعْيّطينا للبوليس | بــووز
منذ 7 دقائق

تفاصيل جديدة حول ''جواد'' الذي رمى 12 مليون في الشارع العام بفاس على لسان صديقه.. ها كيفاش حْيَّدنا ليه لفلوس وعْيّطينا للبوليس

خبر اليوم : تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص فضيحة الصنهاجي | خبر اليوم

خبر اليوم : تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص فضيحة الصنهاجي

الحصاد اليومي : سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال‎

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى | تسجيلات صوتية

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى | دولي
منذ 19 دقيقة

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به | ثقافة و فنون

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.