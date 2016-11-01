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51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل صوتي | بوليتيك

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51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل صوتي

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 20:51 51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل صوتي | بوليتيك
51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل صوتي
صرح البرلماني ورئيس المجلس البلدي لإنزكان أحمد أدراق ''لشوف تيفي'' أن المجلس إعتمد مبلغ 55 مليون درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص المداخيل وهو المبلغ المحصل عليه سنة 2016.

شوف تيفي

صرح البرلماني ورئيس المجلس البلدي لإنزكان أحمد أدراق ''لشوف تيفي'' أن المجلس إعتمد مبلغ 55 مليون درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص المداخيل وهو المبلغ المحصل عليه سنة 2016.

وأضاف أدراق، أنه تفاجأ بمراسلة من وزير الداخلية يوم الإثنين 24 أكتوبر يخبره بأن حصة الجماعة من الضريبة هي 51 مليار سنتيم فقط وليست 55 مليار سنتيم كما ثم إعتماده في الدورة الإستثنائية لمجلس الجماعة يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 والذي خصص لدراسة ميزانية سنة 2017.

وتابع أدراق تصريحه ''لشوف تيفي'' بأنه راسل المديرية العامة للجماعات المحلية لاعتماد نفس المبلغ، أي 55 مليون درهم، موضحا سببه اللجوء إلى الطلب بكون تكلفة النظافة مازالت مرتفعة بالمدينة، حيث تكلف أكثر من 18 مليون درهم سنويا.

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الجماعة الداخلية الضريبة اللجوء الجماعات النظافة أدراق شوف تيفي

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