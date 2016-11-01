فيديو صادم..مقتل ممثلين خلال تصوير مشهد خطير ﻿

لقي ممثلان هنديان ''أنيل كومار و ''راجاف عدي'' مصرعهما بطريقة مروعة خلال تصويرهما لأحد المشاهد الخطيرة في عملهما السينمائي الجديد.

''شوف تيفي''



لقي ممثلان هنديان ''أنيل كومار و ''راجاف عدي'' مصرعهما بطريقة مروعة خلال تصويرهما لأحد المشاهد الخطيرة في عملهما السينمائي الجديد.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن الهالكين قفزا من طائرة مروحية ليغوصا في بحيرة Thippagondanahalli في مدينة بنغالور، لكنهما عجزا عن الوصول إلى سطح الماء فتوفيا على الفور غرقا.

وأضافت المصادر ذاتها فإن قارب الإنقاذ لم يتمكن من سحب الممثلين في الوقت المناسب٬ فلقيا مصرعهما غرقا، ما جعل السلطات تفتح تحقيقا مع منتجي الفيلم.