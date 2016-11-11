مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بالبيضاء، من اعتقال فتاة قاصر على مستوى محطة عين السبع للقطار وهي تحاول مغادرة العاصمة الاقتصادية صوب إحدى المدن، عقب تنفيذها لعملية سرقة داخل صالون تجميل

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بالبيضاء، من اعتقال فتاة قاصر على مستوى محطة عين السبع للقطار وهي تحاول مغادرة العاصمة الاقتصادية صوب إحدى المدن، عقب تنفيذها لعملية سرقة داخل صالون تجميل

للنساء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعنية بالأمر تبلغ 16 عاما، كانت رفقة صديقتها داخل صالون التجميل، وقامت بسرقة الهاتف النقال لزبونة وفرت من المكان.

وأوضح المصدر ذاته بأن الزبونة، حاولت استخدام هاتفها لتُفاجأ بأنه سرق، ليتم العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الصالون والتي بينت بأن الفتاة القاصر كانت وراء سرقة الهاتف الذكي.