عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب ﻿

بعد أن وقفت لجنة مراقبة تابعة للمفتشية العامة على جملة من الإخلالات المهنية والتقصير في أداء المهام الوظيفية ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية، تتمثل في الإعفاء من المهام مع

شوف تيفي:



بعد أن وقفت لجنة مراقبة تابعة للمفتشية العامة على جملة من الإخلالات المهنية والتقصير في أداء المهام الوظيفية ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية، تتمثل في الإعفاء من المهام مع التنقيل خارج مدينة الخميسات، وذلك في حق موظفين للشرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بنفس المدينة.





وقد صدرت هذه العقوبات التأديبية،حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، في حق ضابطي أمن، ويتعلق الأمر برئيس الهيئة الحضرية وكذا رئيس فرقة المرور بالنيابة.



وتأتي هذه العقوبات في سياق رفعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني من وتيرة إجراءات التخليق، وذلك سعيا منها لتوطيد مبادئ النزاهة والاستقامة من جهة، وزجر كل مظاهر التقصير أو سوء التدبير من جهة ثانية.





