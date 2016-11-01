 عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016 | بوليتيك

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية | بوليتيك

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب المعادلة | بوليتيك

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة''

لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـأميرة صاحبة كباري التايلاند | ثقافة و فنون

لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـ''أميرة'' صاحبة كباري

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 19:08 عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق
عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد
تمكنت المصالح الأمنية، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة، تتكون من أربعة أفراد.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة، تتكون من أربعة أفراد.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه من بين عناصر هذه الشبكة، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات ومعتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل بالساحة السورية العراقية ضمن صفوف إحدى الجماعات المتطرفة، التي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.

وأوضح البلاغ أن الشريك الرابع الموقوف على خلفية تفكيك هذه الشبكة، تم ترحيله إلى المملكة سنة 2014 انطلاقا من بلجيكا بعدما قضى عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار في المخدرات.

وحسب معلومات دقيقة، يضيف المصدر ذاته، فإن أفراد هذه الشبكة نفذوا عملية اختطاف واحتجاز أحد الأشخاص بأحد المنازل بطنجة، حيث استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها بمدينة وجدة، قبل أن يتم حجزها من طرف المصالح الأمنية.

وسجل البلاغ أن هذه العملية الأمنية، التي تندرج في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تؤكد مدى الارتباط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شبكة إجرامية طنجة تفكيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها

خطير..لصوص مسلحون يُرهبون ركاب الحافلات في الهراويين بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..لصوص مسلحون يُرهبون ركاب الحافلات في الهراويين بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد للفنان الصنهاجي مع موس ماهر بعد الفضيحة يشكر فيه جميع المغاربة | زووم
منذ 2 ساعات

فيديو جديد للفنان الصنهاجي مع موس ماهر بعد الفضيحة يشكر فيه جميع المغاربة

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال | خارج البلاطو

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال

حصــــــــــــريا | بعد إشاعة دخولها إلى المستشفى:أول تصريح بالفيديو لزوجة الصنهاجي كريمة بعد فضيحة زوجها.. جد مؤثر..شوفو أشنو قالت ! | تسجيلات صوتية

حصــــــــــــريا | بعد إشاعة دخولها إلى المستشفى:أول تصريح بالفيديو لزوجة الصنهاجي ''كريمة'' بعد فضيحة زوجها.. جد مؤثر..شوفو أشنو قالت !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.