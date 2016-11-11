عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل، من اعتقال شخص بحوزته كمية مهمة من مخدر الحشيش، مباشرة بعد وصوله إلى محطة عين السبع بالبيضاء للقطار قادما من القنيطرة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل، من اعتقال شخص بحوزته كمية مهمة من مخدر الحشيش، مباشرة بعد وصوله إلى محطة عين السبع بالبيضاء للقطار قادما من القنيطرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية المتواجدة داخل المحطة، شكت في تحركات المعني بالأمر، وراقبته قبل أن تطالبه بالكشف عن بطاقته الوطنية ليحاول التملص والفرار من عين المكان، لكن يقظة رجال الأمن مكنت من اعتقاله وتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته، حيث تم العثور بداخلها على حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الشرطة اقتادوا الموقوف المنحدر من منطقة جرف الملحة بسيدي قاسم، إلى الدائرة الأمنية الثالثة بعين السبع لتعميق البحث معه.