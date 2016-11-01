الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016 ﻿

علق محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، على إرتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم إنخفاضها دوليا، ''بأن قطاع المحروقات قد تم تحريره منذ سنة 2016''.

شوف تيفي



علق محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، على إرتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم إنخفاضها دوليا، ''بأن قطاع المحروقات قد تم تحريره منذ سنة 2016''.

وقال محمد الوفا في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة، أن ''الحكومة راها خدامة'' مكتفيا بالقول أن القطاع قد تم تحريره منذ يناير 2016، مطالبا بتوجيه السؤال إلى مهنيي القطاع، رافضا إعطاء المزيد من التوضيحات.

هذا، وعبر الفايسبوكيون بتدوينات على حائطهم بالجدار الأزرق، أن أسعار المحروقات مازالت مرتفعة جدا بالمقارنة مع الإنخفاض المستمر في ثمنه دوليا، حيث وصل ثمن البرميل إلى 26 دولار في الأسواق العالمية، في حين أن الأسعار بمحطة البنزين وطنيا مازالت على حالها.

من جهة، ثانية، يرى فايسبوكيون آخرون أن نقاش إرتفاع أسعار المحروقات، هو نقاش سياسي بالدرجة الأولى، حيث أن الهدف منه هو مهاجمة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وأحد الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب، من طرف محسوبين على حزب العدالة والتنمية تزامنا مع النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة.