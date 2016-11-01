 رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016 | بوليتيك

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية | بوليتيك

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب المعادلة | بوليتيك

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة''

لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـأميرة صاحبة كباري التايلاند | ثقافة و فنون

لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـ''أميرة'' صاحبة كباري

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 18:08 رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية | بوليتيك
رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية
ورد في خبر نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP )، أن رجال دين من مختلف دول العالم، مثل الدلايلاما وديسموند توتي، دعوا إلى إنهاء الاستثمارات في الطاقة الأحفورية في قمة مراكش للمناخ كوب 22.

شوف تيفي
ورد في خبر نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP )، أن رجال دين من مختلف دول العالم، مثل الدلايلاما وديسموند توتي، دعوا إلى إنهاء الاستثمارات في الطاقة الأحفورية في قمة مراكش للمناخ كوب 22.
وجاء موقف رجال الدين في ندوة صحفية للأمم المتحدة حول المناخ، عقدت بمراكش. حيث اتفق 200 رجل دين مسيحيين، مسلمين، بوديين، سيخ وهندوس على رفض الوقود المستخرج من باطن الأرض، ودعوا دول العالم إلى التملص تدريجيا من الاستثمار في هذا النوع من الطاقة لضررها الكبير على البيئة. ومن بين الموقعين على هذا الاتفاق الدلايلاما زعيم الطائفة البودية، مطران الطائفة المسيحية في جنوب افريقيا ''ديسموند توتي، أسقف الأرجنتين مارسيلو سانشيز يوروندو، القس النورويجي أولاف فيسي تفاييت...'' والعديد من رجال الدين الذين يمثلون الديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث جاء الموقف الإسلامي ممثلا في المؤسسة الإسلامية لأمريكا الشمالية، التي قررت سحب أنشطتها في مجال استخراج الطاقة الأحفورية، حسب ما أعلن عنه رئيس المؤسسة أزهر عزيز، حيث تستثمر مؤسسته في شركات لاستخراج البترول والغاز والفحم، كما عبرت هيآت إسلامية أخرى عن الموقف ذاته. ولم يرد في نص الوكالة موقف أحبار اليهود في هذا الجانب، وهل يؤيدون أو يعارضون الموقف الموحد لـ 200 من رجال الدين عبر العالم من الاستثمار في الطاقة الأحفورية التي تسهم في سخونة كوكب الارض!؟.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مراكش شوف تيفي قمة المناخ رجال الدين الاستتمارات ندوة صحفية الأمم المتحدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016 | بوليتيك

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب المعادلة | بوليتيك

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة''

المتضررون من السياسات العمومية ينقلون احتجاجهم إلى مراكش | بوليتيك

''المتضررون من السياسات العمومية'' ينقلون احتجاجهم إلى مراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد للفنان الصنهاجي مع موس ماهر بعد الفضيحة يشكر فيه جميع المغاربة | زووم
منذ 2 ساعات

فيديو جديد للفنان الصنهاجي مع موس ماهر بعد الفضيحة يشكر فيه جميع المغاربة

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال | خارج البلاطو

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال

حصــــــــــــريا | بعد إشاعة دخولها إلى المستشفى:أول تصريح بالفيديو لزوجة الصنهاجي كريمة بعد فضيحة زوجها.. جد مؤثر..شوفو أشنو قالت ! | تسجيلات صوتية

حصــــــــــــريا | بعد إشاعة دخولها إلى المستشفى:أول تصريح بالفيديو لزوجة الصنهاجي ''كريمة'' بعد فضيحة زوجها.. جد مؤثر..شوفو أشنو قالت !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.