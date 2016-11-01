رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية ﻿

ورد في خبر نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP )، أن رجال دين من مختلف دول العالم، مثل الدلايلاما وديسموند توتي، دعوا إلى إنهاء الاستثمارات في الطاقة الأحفورية في قمة مراكش للمناخ كوب 22.

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ورد في خبر نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP )، أن رجال دين من مختلف دول العالم، مثل الدلايلاما وديسموند توتي، دعوا إلى إنهاء الاستثمارات في الطاقة الأحفورية في قمة مراكش للمناخ كوب 22.

وجاء موقف رجال الدين في ندوة صحفية للأمم المتحدة حول المناخ، عقدت بمراكش. حيث اتفق 200 رجل دين مسيحيين، مسلمين، بوديين، سيخ وهندوس على رفض الوقود المستخرج من باطن الأرض، ودعوا دول العالم إلى التملص تدريجيا من الاستثمار في هذا النوع من الطاقة لضررها الكبير على البيئة. ومن بين الموقعين على هذا الاتفاق الدلايلاما زعيم الطائفة البودية، مطران الطائفة المسيحية في جنوب افريقيا ''ديسموند توتي، أسقف الأرجنتين مارسيلو سانشيز يوروندو، القس النورويجي أولاف فيسي تفاييت...'' والعديد من رجال الدين الذين يمثلون الديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث جاء الموقف الإسلامي ممثلا في المؤسسة الإسلامية لأمريكا الشمالية، التي قررت سحب أنشطتها في مجال استخراج الطاقة الأحفورية، حسب ما أعلن عنه رئيس المؤسسة أزهر عزيز، حيث تستثمر مؤسسته في شركات لاستخراج البترول والغاز والفحم، كما عبرت هيآت إسلامية أخرى عن الموقف ذاته. ولم يرد في نص الوكالة موقف أحبار اليهود في هذا الجانب، وهل يؤيدون أو يعارضون الموقف الموحد لـ 200 من رجال الدين عبر العالم من الاستثمار في الطاقة الأحفورية التي تسهم في سخونة كوكب الارض!؟.





