 وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016 | بوليتيك

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية | بوليتيك

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب المعادلة | بوليتيك

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة''

لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـأميرة صاحبة كباري التايلاند | ثقافة و فنون

لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـ''أميرة'' صاحبة كباري

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة''

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 17:56 وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب المعادلة | بوليتيك
وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة''
كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن حركة الممرضين والممرضات ستلجأ للقضاء الإداري، للطعن في إمتحان الكفاءة المهنية الذي أجري مؤخرا، والذي قاطعته الأطر الصحية إحتجاجا على تنصل الوزارة من إتفاق 5 يوليوز

شوف تيفي
كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن حركة الممرضين والممرضات ستلجأ للقضاء الإداري، للطعن في إمتحان الكفاءة المهنية الذي أجري مؤخرا، والذي قاطعته الأطر الصحية إحتجاجا على تنصل الوزارة من إتفاق 5 يوليوز 2011.
ويأتي قرار حركة الممرضين والممرضات بعد مسيرة إحتجاجية سابقة بالرباط ضد وزارة الصحة، تحت إسم ''مسيرة النصر'' للضغط على الحسين الوردي، لتطبيق بنود إتفاق 5 يوليوز 2011، خاصة البند المتعلق ''بالمعادلة العلمية والإدارية''.
وأضافت ذات المصادر، أن اللجوء للقضاء الإداري جاء لإنصاف الممرضين المجازين وخريجي معاهد تأهيل الأطر الصحية ''السلك الأول والثاني'' الذين قاطعوا إمتحان الكفاءة المهنية الذي أجري مؤخرا.

وحسب ذات المصدر، فقد باشر بعض أعضاء حركة الممرضين الإجراءات للطعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد إمتحان الكفاءة المهنية لولوج السلم 10 الذي أجري نهاية أكتوبر الماضي موضحا أن الخطوة ستكون مصاحبة لبرنامج إحتجاجي تصعيدي سيعلن عنه في الأيام المقبلة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحة الطعن الأطر الكفاءة القضاء المعادلة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016 | بوليتيك

الوفا : قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير 2016

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية | بوليتيك

رجال دين يحرمون الاستثمار في الطاقة الاحفورية

المتضررون من السياسات العمومية ينقلون احتجاجهم إلى مراكش | بوليتيك

''المتضررون من السياسات العمومية'' ينقلون احتجاجهم إلى مراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد للفنان الصنهاجي مع موس ماهر بعد الفضيحة يشكر فيه جميع المغاربة | زووم
منذ 2 ساعات

فيديو جديد للفنان الصنهاجي مع موس ماهر بعد الفضيحة يشكر فيه جميع المغاربة

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال | خارج البلاطو

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال

حصــــــــــــريا | بعد إشاعة دخولها إلى المستشفى:أول تصريح بالفيديو لزوجة الصنهاجي كريمة بعد فضيحة زوجها.. جد مؤثر..شوفو أشنو قالت ! | تسجيلات صوتية

حصــــــــــــريا | بعد إشاعة دخولها إلى المستشفى:أول تصريح بالفيديو لزوجة الصنهاجي ''كريمة'' بعد فضيحة زوجها.. جد مؤثر..شوفو أشنو قالت !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد | حوادث و حقوق

عاجل: تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة تتكون من أربعة أفراد

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شحال ديال الحشيش لقاو في محطة عين السبع بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.