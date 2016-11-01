وزير الصحة الوردي أمام القضاء الإداري بسبب ''المعادلة'' ﻿

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن حركة الممرضين والممرضات ستلجأ للقضاء الإداري، للطعن في إمتحان الكفاءة المهنية الذي أجري مؤخرا، والذي قاطعته الأطر الصحية إحتجاجا على تنصل الوزارة من إتفاق 5 يوليوز

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن حركة الممرضين والممرضات ستلجأ للقضاء الإداري، للطعن في إمتحان الكفاءة المهنية الذي أجري مؤخرا، والذي قاطعته الأطر الصحية إحتجاجا على تنصل الوزارة من إتفاق 5 يوليوز 2011.

ويأتي قرار حركة الممرضين والممرضات بعد مسيرة إحتجاجية سابقة بالرباط ضد وزارة الصحة، تحت إسم ''مسيرة النصر'' للضغط على الحسين الوردي، لتطبيق بنود إتفاق 5 يوليوز 2011، خاصة البند المتعلق ''بالمعادلة العلمية والإدارية''.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجوء للقضاء الإداري جاء لإنصاف الممرضين المجازين وخريجي معاهد تأهيل الأطر الصحية ''السلك الأول والثاني'' الذين قاطعوا إمتحان الكفاءة المهنية الذي أجري مؤخرا.

وحسب ذات المصدر، فقد باشر بعض أعضاء حركة الممرضين الإجراءات للطعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد إمتحان الكفاءة المهنية لولوج السلم 10 الذي أجري نهاية أكتوبر الماضي موضحا أن الخطوة ستكون مصاحبة لبرنامج إحتجاجي تصعيدي سيعلن عنه في الأيام المقبلة.