لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والرعب مباشرة بعد الفيديو الفضيحة للملقبة بـ''أميرة'' صاحبة كباري التايلاند ﻿

مباشرة بعد ورود اسمها على لسان ''صاحبة الكباريه'' في التايلاند سميرة الداودي والملقبة بـ''أميرة''، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والترقب بعد أن كشفت صاحبة الكباريه

شوف تيفي

مباشرة بعد ورود اسمها على لسان ''صاحبة الكباريه'' في التايلاند سميرة الداودي والملقبة بـ''أميرة''، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لبنى أبيضار تعيش حالة من الخوف والترقب بعد أن كشفت صاحبة الكباريه المذكور على أنها تتوفر على تسجيلات وفيديوهات خاصة لبطلة'' الزين لي فيك'' وأنها رفضت إعطاءها لقناة ''شوف تيفي''، كما زعمت في حديثها في الفيديو الفضيحة.

وللتوضيح، فإن ''شوف تيفي'' اطلعت فعلا على التسجيلات والفيديوهات لكنها لم تعرها أي اهتمام ورفضت الاحتفاظ بها و نشرها، احتراما أولا للقارئ وزوار الموقع والصفحة الرسمية، فضلا عن تشبثها بأخلاق المهنة.. فلبنى أبيضار كما يعلم الجميع ''باركا عليها غير فيلم ''الزين لي فيك'' ولقطاته المسربة الخليعة، فهوما كافيين باش يهضرو عليها وعلى تاريخها الفني القصير جدا''.

أما بالنسبة لصاحبة الكباري والتي سجلت فيديو فضحت فيه نفسها أولا قبل أن تفضح الآخرين، فأخبارها يجيبوها التاليين قريبا جدا... واحترامنا للمهنة والقارئ يجعلنا نترفع عن الخوض في أسرار العباد.





