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خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 17:32 خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
خطير.. رجم طبيبة في مستشفى عمومي بسلا..وها شنو وقع ليها
كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بأن الطاقم الطبي والتمريضي العامل بالمركز الصحي الحضري حي السلام 2 بسلا، تعرض الثلاثاء الماضي إلى هجوم من طرف اثنين من مرافقي أحد المرضى بواسطة

 "شوف تيفي"


كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بأن الطاقم الطبي والتمريضي العامل بالمركز الصحي الحضري حي السلام 2 بسلا، تعرض الثلاثاء الماضي إلى هجوم من طرف اثنين من مرافقي أحد المرضى بواسطة الحجارة.


وأوضح المكتب في بلاغ له بأن هذا الهجوم وقع حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، حيث تم الاعتداء على الطبيبة العاملة بالمركز الصحي وعدد من أطره بالرجم بالحجارة و السب والشتم ومحاولة الاعتداء الجسدي.


وحمل المكتب في بلاغه وزارة الصحة كامل المسؤولية في تفشي ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية بكل فئاتها وذلك بسبب التناقض الفاضح بين الخطاب الرسمي والواقع الصحي المرير حسب نص البلاغ



 

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة بلاغ المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية الحجارة

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