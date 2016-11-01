خطير..لصوص مسلحون يُرهبون ركاب الحافلات في الهراويين بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيد بأن ركاب حافلات النقل العمومي بالهراويين ضواحي مدينة الدار البيضاء، يعيشون الرعب والهلع الشديد بشكل يومي بسبب مجموعة من اللصوص.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات تفيد بأن ركاب حافلات النقل العمومي بالهراويين ضواحي مدينة الدار البيضاء، يعيشون الرعب والهلع الشديد بشكل يومي بسبب مجموعة من اللصوص.

وحسب ضحية تعرضت للسرقة خلال تواجدها بحافلة للنقل العمومي بالهراويين، في اتصال لها مع "شوف تيفي"اليوم الجمعة، فإن هؤلاء اللصوص المسلحين، يصعدون للحافلات ويهددون الأبرياء بواسطة الأسلحة البيضاء قبل سرقة ممتلكاتهم.

وأضافت المتحدثة بأن اللصوص يستهدفون خلال عملياتهم النساء العاجزات عن الدفاع عن أنفسهن، متمنية في الوقت ذاته تدخل المصالح الأمنية واعتقال المتورطين.