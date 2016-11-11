بالصورة.. ها شنو قالت الداودية على فضيحة الصنهاجي ﻿

طالبت فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية في تعليقها على فيديو سعيد الصنهاجي الفاضح، بالتوقف عن نشر فضائح الغير

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طالبت فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية في تعليقها على فيديو سعيد الصنهاجي الفاضح، بالتوقف عن نشر فضائح الغير

وكتبت الداودية في تدوينتها على حسابها بالفايسبوك" إذا وصلتك فضيحة إنسان فأجعلها تقف عندك ولا تتعداك.. فإن وقفت عندك أخذت أجر الستر فمن ستر مسلم ستره الله".

وتفاعل عشاق الداودية بشكل كبير،حيث أكد الجميع عن تضامنهم الكبير مع سلطان الطرب سعيد الصنهاجي، موضحين في الوقت ذاته بأنه كان ضحية مؤامرة غير أخلاقية.



