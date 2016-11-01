عاجل.. هذا هو سبب اندلاع الحريق المهول في فندق رويال منصور بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن اندلاع الحريق المهول بفندق منصور رويال بالبيضاء، كان بسبب أشغال الإصلاح الجارية في الفندق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن اندلاع الحريق المهول بفندق منصور رويال بالبيضاء، كان بسبب أشغال الإصلاح الجارية في الفندق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أحد العمال كان يقوم بعمله في إزالة القطع الحديدة الخاصة بأجهزة التهوية وسخنات الماء "شوفو" بسطح الفندق بواسطة منشار كهربائي، إلا أن الشرارة الصادرة عن هذا المنشار خلال عملية القطع تسببت في اندلاع النيران.

وأضاف المصدر ذاته بأنه وبالرغم من خطورة الحريق فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح.