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عاجل وبالصور..حريق مهول بفندق رويال منصور في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 16:04 عاجل وبالصور..حريق مهول بفندق رويال منصور في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..حريق مهول بفندق رويال منصور في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل
اندلع قبل قليل حريق مهول، بفندق رويال منصور المتواجد على مستوى شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول، بفندق رويال منصور المتواجد على مستوى شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق اندلع في الطابق العلوي للفندق الذي تم إغلاقه قبل 6 أشهر للإصلاح.

وأضاف المصدر ذاته بأن المكان يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث حضرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية وشاحنات الوقاية المدنية التي تقوم بمحاولات لإخماد النيران المندلعة.

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المغرب شوف تيفي الحريق شارع الجيش الملكي السلطات المحلية شاحنات الوقاية المدنية النيران الحريق

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