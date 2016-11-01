خطير.. اختطاف فتاة واغتصابها في فاس ومصيرها ما يزال مجهولا..تفاصيل صادمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيد بأن فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تم اختطافها قبل يومين بمنطقة سيدي إبراهيم بفاس، خلال توجهها إلى مصنع الخياطة الذي تعمل به.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمعلومات تفيد بأن فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تم اختطافها قبل يومين بمنطقة سيدي إبراهيم بفاس، خلال توجهها إلى مصنع الخياطة الذي تعمل به.

وحسب قريبة المختطفة في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الجمعة، فإن الضحية اختفت عن الأنظار لثلاثة أيام ثُم ربطت الاتصال بعائلتها بواسطة هاتفها النقال الذي كان متوقفا عن العمل خلال الساعات الأولى لاختفائها، لتخبرهم بأن أربعة أشخاص قاموا باختطافها بواسطة سيارة وتناوبوا على اغتصابها ثم تركوها في مكان مجهول.

وأضافت المتحدثة ذاتها بأن هاتف الضحية، توقف عن العمل بشكل مفاجئ خلال تبادل العائلة أطراف الحديث معها، موضحة بأنها تقدمت بشكاية لدى ولاية فاس للإسراع في العثور على ابنتهم المفقودة.