''المتضررون من السياسات العمومية'' ينقلون احتجاجهم إلى مراكش ﻿

أعلنت اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بمراكش.

شوف تيفي

أعلنت اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بمراكش.

واعتبر التنسيق في بيان له "أن الدولة المغربية قامت في السنوات الأخيرة بتنزيل مجموعة من المخططات التخريبية في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من الحقوق والمكتسبات"، موضحا أن المسيرة "تأتي من أجل إسقاط المخططات التصفوية التعاقد والتقاعد، وإنصاف كل ضحايا السياسات العمومية، وتأهيل وتجويد الخدمات العمومية التي تنتجها الوظيفة العمومي ".

وحمل البيان نفسه، دعوة لـ "جميع الأفراد والهيئات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة لشد انتباه المؤسسات المالية العالمية التي تحضر قمة "كوب 22"، والتي عملت على إملاء مجموعة من القرارات والتوصيات التي أضرت بحقوق ومكتسبات الشغيلة والطلبة وكافة الشعب المغربي"، حسب البيان.

يشار إلى أن اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية تضم عدة إطارات كالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والمجلس الوطني للبرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، والتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.



