 بالفيديو..نزهة الركراكي في تصريح جديد من باريس.. ''الله ياخد حق المظلوم'' ﻿
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بالفيديو..نزهة الركراكي في تصريح جديد من باريس.. ''الله ياخد حق المظلوم''

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 15:30 بالفيديو..نزهة الركراكي في تصريح جديد من باريس.. الله ياخد حق المظلوم | ثقافة و فنون
بالفيديو..نزهة الركراكي في تصريح جديد من باريس.. ''الله ياخد حق المظلوم''
في تصريح جديد من باريس،أكدت الفنانة المغربية نزهة الركراكي، والدة سعد لمجرد،عن براءة سعد من جميع التهم المنسوبة إليه.

شوف تيفي


في تصريح جديد من باريس،أكدت الفنانة المغربية نزهة الركراكي، والدة سعد لمجرد،عن براءة سعد من جميع التهم المنسوبة إليه.

وقالت نزهة الركراري و هي تتحدث بنبرة حزينة ،في تسجيل صوتي تم تداوله اليوم الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تتمنى لابنها ما يتمناه له جميع المغاربة مضيفة:"الله يفك سراحو و الله ياخد حق المظلوم.."
و قد تفاعل المغاربة بشكل كبير مع تصريح والدة لمجرد الذين طالبوا من جميع المغاربة مساندة لمجرد حتى يستطيع الخروج من هذه المحنة مرفوع الرأس.

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