بالفيديو..نزهة الركراكي في تصريح جديد من باريس.. ''الله ياخد حق المظلوم'' ﻿

في تصريح جديد من باريس،أكدت الفنانة المغربية نزهة الركراكي، والدة سعد لمجرد،عن براءة سعد من جميع التهم المنسوبة إليه.

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في تصريح جديد من باريس،أكدت الفنانة المغربية نزهة الركراكي، والدة سعد لمجرد،عن براءة سعد من جميع التهم المنسوبة إليه.

وقالت نزهة الركراري و هي تتحدث بنبرة حزينة ،في تسجيل صوتي تم تداوله اليوم الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تتمنى لابنها ما يتمناه له جميع المغاربة مضيفة:"الله يفك سراحو و الله ياخد حق المظلوم.."

و قد تفاعل المغاربة بشكل كبير مع تصريح والدة لمجرد الذين طالبوا من جميع المغاربة مساندة لمجرد حتى يستطيع الخروج من هذه المحنة مرفوع الرأس.



