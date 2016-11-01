عاجل ومؤثر.. زوجة الصنهاجي تنفي تعرضها لأزمة نفسية وهكذا عبرت عن موقفها من فيديو فضيحة زوجها ﻿

بعد ورود أنباء عن تعرضها لأزمة نفسية،نفت مصادر خاصة '' لشوف تيفي''، مقربة من عائلة الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن تكون زوجة سلطان الطرب الشعبي، ''كريمة'' قد أصيبت بأزمة نفسية صعبة أدخلتها إلى مصحة



شوف تيفي:

بعد ورود أنباء عن تعرضها لأزمة نفسية،نفت مصادر خاصة " لشوف تيفي"، مقربة من عائلة الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن تكون زوجة سلطان الطرب الشعبي، "كريمة" قد أصيبت بأزمة نفسية صعبة أدخلتها إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء.

وقالت ذات المصادر إن كريمة ومباشرة بعد انتشار الفيديو الفاضح لزوجها، عبرت عن موقفها الثابت اتجاه زوجها وحبها له مؤكدة حسب ذات المصادر أن لديها الثقة الكاملة في شريك حياتها وستظل تسانده حتى آخر يوم في حياتها.

وكان ابن المغني الشعبي سعيد الصنهاجي، خرج عن صمته، ليكشف عن موقفه من فضيحة أبيه الجنسية، وذلك عبر رسالة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمزة الصنهاجي، في تدوينه على حسابه الشخصي في الفايسبوك، أن ما حصل لأبيه "أزمة وغادوز"، موجها خطابه لسعيد الصنهاجي بالقول: "غتبقى أحسن أب فالعالم".

وقد حملت تدوينة حمزة، عبارات التضامن المطلق للابن تجاه والده، حين خاطبه قائلا: "عمرنا نتفارقو وخا ماعرفتش شنو يوقع حتى يفرقنا لي خلقنا أنا وياك".





