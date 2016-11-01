انفراد.. هذا هو جديد قضية سعد لمجرد والفرصة الأخيرة لمغادرته سجن فلوري ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد،أن الملف المقدم من هيئة الدفاع و المعروف بـ ''القضاء الجماعي'' لنقض قرار محكمة الاستئناف، ضم نقطيتين، ويتعلق الأمر بنفي

شوف تيفي :

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد،أن الملف المقدم من هيئة الدفاع و المعروف بـ "القضاء الجماعي" لنقض قرار محكمة الاستئناف، ضم نقطيتين، ويتعلق الأمر بنفي وجود علامات التعنيف على الفتاة الفرنسية وهو ما يؤكد بأن ما قالته بخصوص الاعتداء يبقى مجرد كلام وادعاءات، أما النقطة الثانية فتتعلق بتقديم مجموعة من الضمانات لكي يحصل "المعلم" على السراح المؤقت الأسبوع المقبل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هيئة الدفاع، أوضحت في ملفها الجديد بأن الضمانات هي عبارة عن تقديم مبلغ مالي مهم يتجاوز ما تم تقديمه الأسبوع الماضي حتى يغادر لمجرد سجن "فلوري"، بالإضافة إلى الالتزام بعدم خروج لمجرد من الأراضي الفرنسية طيلة أطوار المحاكمة.





