مسرحية ''game over'' لبناجح انتهت قبل انطلاق الدقات الثلاث ﻿

تماما كما جرت عليه العادة، لجأ حسن بناجح عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إلى اللعب وفق الأسلوب ''العدلاوي'' الذي يعتمد على ''الضغط في أفق الانفجار''، وهو ينشر تدوينة على جداره الفايسبوكي،



شوف تيفي



تماما كما جرت عليه العادة، لجأ حسن بناجح عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إلى اللعب وفق الأسلوب "العدلاوي" الذي يعتمد على "الضغط في أفق الانفجار"، وهو ينشر تدوينة على جداره الفايسبوكي، تفيد بأنه تعرض للتهديد.. لكن لم يكن يعتقد بناجح هذه التدوينة، ستتعامل معها الأجهزة الأمنية بالجدية، كما هو الحال حينما تتلقى شكايات مماثلة.. وإن كان بناجح قد تعمد نشر تدوينته في "الفايسبوك" عوض أن يرفع شكاية للأمن والقضاء، كما هو معمول به، من أجل الوصول إلى مصدر التهديد.

بالنسبة لنائب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إنه طبق حرفيا تعليمات الجماعة، ونهج أسلوبها القديم، بعدم المراهنة على المساطر القانونية، أو انتظار مسار قانوني لـ"شكايته الفايسوكية". لذلك، فضل "الفرقعة الإعلامية" على تقديم شكاية رسمية أمام السلطات الأمنية والقضائية المختصة حول واقعة التهديد لغاية في نفس يعقوب.. وبالتالي، كان مُنطلق الأجهزة الأمنية في التحرك للاستماع إلى بناجح، ليس هو التشكيك في واقعة التهديد كما يعتقد "العدلاوين"، وليس تبخيس حقه في المطالبة الصريحة بالحماية من أي تهديد جسدي قد يطاله هو أو أي شخص من عائلته، ولكن لأنه مواطن مغربي، مثله مثل الصحفي عبد الكريم لقمش ورسام الكاريكاتير خالد كدار والفنان الصنهاجي وآخرون، ممن تعرضوا للتهديد والابتزاز، فقاموا بتقديم شكاياتهم لدى السلطات الأمنية المختصة، التي استنفدت جميع آليات البحث الجنائي (تقنيا وميدانيا)، لتتمكن في آخر المطاف من توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.

لقد تساءل كثيرون، عن السبب الكامن وراء عدم تسجيل حسن بناجح شكايته أمام السلطات الأمنية والقضائية المختصة.. وأيضا عن الغرض من تعليق شكايته على صفحته بالفايسبوك، وتحميل الدولة المسؤولية في هذا التهديد، مع ربطه بمطالب الدفاع عن الحرية والعدالة ومحاربة الاستبداد.. لكن السؤال الأبرز الذي انطلق على ألسنة كثير من المتتبعين، لماذا دخلت جماعة العدل والإحسان على الخط بكل ثقلها، لتحمل الدولة المسؤولية في حال تسجيل أي تماطل أو تراجع في إجراءات البحث؟

من خلال تفكيك أسلوب جماعة العدل والإحسان، وتحليل خطابها، سنجد أنها تعتمد كثيرا في أبجدياتها وعقيدتها الراسخة على المظلومية، وهو أسلوب تعتمده كثيرا لكسب تعاطف الناس، وهذا بالنسبة لحسن بناجح، مكسب يجب استثماره حتى يظهر أمام الناس بأنه ضحية فعل "مدبر بليل".. لذلك، رفض استثمار المكاسب القانونية للبلاد، التي تكفل له الحق في الأمن والحماية، وراهن على "الفرقعة الإعلامية" لمعرفته المسبقة أن مثل هذه التدوينات تشكل مواد دسمة للمنابر الإعلامية.. لهذا لجأ إلى الفايسبوك، بدلا من الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة ليضمن سرعة انتشار الخبر وخلق ضجة إعلامية.. خاصة وأن التدوينة التي نشرها، تظهر أنها كتبت بعناية مركزة، ما جعلها غامضة وملتبسة، حتى تترك في ذهنية القارئ أن مصدر التهديد هو الدولة وأجهزتها، بينما الضحية هنا ليست سوى "الجماعة" ونائب الناطق الرسمي باسمها.. لكن كما يقول المثل "للي فراس الجمل فراس الجمالة"، فالأجهزة الأمنية ليست "قاصرا" حتى تنطلي عليها حيلة رجل مثل بناجح، حيث نزلت بكل ثقلها في ملف التهديد لتوقف "البيضة فالطاس". حيث سارعت الشرطة القضائية بالرباط إلى الاتصال هاتفيا بحسن بناجح ومطالبته بالتقدم بشكاية أمامها لتسجيل شكاية رسمية في موضوع التهديد، حتى يتسنى لها أولا، القيام بالتحريات اللازمة، للتحقق من جدية "بلاغ التهديد"، وثانيا إذا ما تأكدت الشكاية، توفيق الجاني وتقديمه للعدالة.

إن اتصال الشرطة القضائية ببناجح، يبرز وجود عقلية جديدة تدبر قضايا الأمن بالبلاد.. لأن هذا الاتصال وضع حدا لما يمكن أن يصدر عن هذه التدوينة من تداعيات كانت تراهن عليها الجماعة من أجل إبراز "مظلوميتها" من جديد، كما وقفت سدا أما أي استغلال سياسي وحقوقي لهذه القضية، خاصة وأن الجماعة كانت قد دخلت على الخط للبدء في ممارسة لعبتها القديمة، بعد أن لوحت بتحميل المسؤولية للدولة ولأجهزتها، في محاولة للتأثير على معشر "العدلاويين"..

لقد قامت الأجهزة الأمنية بما يمكن وصفه بـ"ضربة معلم"، بعد أن تمكنت في ظرف وجيز لم يتجاوز 48 ساعة، من توقيف الشخص الذي بعث برسالة تهديد لبناجح، وبالتالي، مكن هذا التوقيف من إيقاف "عرض مسرحي بعنوان (المظلومية)" كانت الجماعة قد بدأته بالضربات الثلاث الكلاسيكية.. لكن الأجهزة الأمنية، بعيدا عن إي صراع، تعاملت بمنطق مواطناتي، حيث اعتبرت بناجح مثل أي مغربي، له جميع الحقوق، وعليه جميع الواجبات المسطرة في الدستور المغربي، وبالتالي، إن الدولة، حتى وإن ساء بناحج والجماعة ضنهما فيها، فهي ملزمة بتوفير حقه في الأمن.. بدليل أنها وصلت إلى مصدر تهديد حسن بناجح بالهاتف، وأوقفته في ظرف لم يتجاوز يومين فقط.

لقد تعاملت الدولة مع شكاية حسن بنجاح وفق المساطر القانونية الاعتيادية والمألوفة، كما أن بلاغه لم يخضع لأية معالجة استثنائية أو متفردة، بدليل أن شكايات مماثلة تمت معالجتها بنفس الطريقة ووفق نفس الأسلوب. والمثال الأقرب على ذلك، يقول مصدرنا هو "توقيف مصالح الأمن للشخص الذي هدد الصحفي عبد الكريم لقمش، بمدينة مارتيل في 27 أكتوبر المنصرم، وقبله توقيف شخصين، رجل وامرأة، على خلفية تهديدهما لرسام الكاريكاتير خالد كدار".

إن التعامل الاحترافي الذي أظهرته الأجهزة الأمنية في تعاطيها مع "الشكاية الفايسبوكية لبناجح" أجهضت خطاب المظلومية للجماعة، وأظهرت أن هناك سيناريو لمسرحية كانت على أهبة العرض، و من ثمة الترويج لها على نطاق واسع.. لكن يبدو أن عملية توقيف الجاني، بعثت رسالة واضحة إلى الجماعة بعنوان "اللعبة انتهت (game over)".

