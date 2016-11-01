من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي ﻿

شوف تيفي:
قال مصدر مطلع ليومية المساء، إن الحارس الخاص للملك ،عزيز الجعايدي والمكلف بالإشراف على أمن القصور، طالته عضبة ملكية أثناء الزيارة الملكية لافريقيا، إذ تم تعويضه بأربعة حراس للملك تابعين لمديرية مراقبة التراب الوطني، كما أن التوقيعات الجديدة للإرساليات الخاصة بالحرس الملكي لم يعد يوقعها الحارس الخاص المعروف عزيز الجعايدي
و قالت المساء،إ ن الجعايدي غاب عن الظهر رفقة الملك بسبب غضبة ملكية طالته لكن دون تحديد نوعية الخطأ الذي ارتكبه أشهر حراس الملك محمد السادس
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.