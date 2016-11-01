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من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 14:19 من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي | بوليتيك
من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي
قال مصدر مطلع ليومية المساء، إن الحارس الخاص للملك ،عزيز الجعايدي والمكلف بالإشراف على أمن القصور،

شوف تيفي:


قال مصدر مطلع ليومية المساء، إن الحارس الخاص للملك ،عزيز الجعايدي والمكلف بالإشراف على أمن القصور، طالته عضبة ملكية أثناء الزيارة الملكية لافريقيا، إذ تم تعويضه بأربعة حراس للملك تابعين لمديرية مراقبة التراب الوطني، كما أن التوقيعات الجديدة للإرساليات الخاصة بالحرس الملكي لم يعد يوقعها الحارس الخاص المعروف عزيز الجعايدي
و قالت المساء،إ ن الجعايدي غاب عن الظهر رفقة الملك بسبب غضبة ملكية طالته لكن دون تحديد نوعية الخطأ الذي ارتكبه أشهر حراس الملك محمد السادس

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