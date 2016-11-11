وفاة مبدع الأغنية الشهيرة ''آش داني'' الملحن المغربي الكبير ''العربي الكوكبي'' ﻿

إنه لمن الأقدار الإلهية أن يرحل مؤسسوا الفن المغربي عنا في صمت وأن تسقط أوراق رجال بصموا تاريخهم بأعتد الأغاني وأشهرها من شجرة الحياة، حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الجمعة بعد معاناة

شوف تيفي



إنه لمن الأقدار الإلهية أن يرحل مؤسسوا الفن المغربي عنا في صمت وأن تسقط أوراق رجال بصموا تاريخهم بأعتد الأغاني وأشهرها من شجرة الحياة، حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض العازف والشاعر الغنائي والمطرب والملحن المراكشي الحاج العربي الكوكبي.

إنه العربي الكوكبي "ولد المخزن" بحكم اشتغال أجداده طيلة عقود من الزمن بالقصر الملكي، والذي لحن مجموعة من الأغاني الخالدة وأمسك آلة العود وراء الراحلة أم كلثوم في إحدى حفلاتها بالقصر الملكي بالصخيرات مكان الراحل القصبجي.

نعم إنه "با العربي" الذي أبدع أغنية "آش داني" التي عشقها الملك الراحل الحسن الثاني وعشقها المغاربة، وليست هي فقط بل امتدت براعته في إبداع أغاني "الحبيب الغالي"، "يا قاسي القلب"، "ضاعت لي نوارة"، "الله أكبر"، "في كل خطوة سلامة"، "كورنيش طنجة"، ولحن رفقة محمد بنعبد السلام أوبريت "بناة الوطن" التي كتبها الطيب لعلج وتبلغ مدتها ساعتين، كما لحن أوبريت "القنطرة".



رحم الله الفقيد وإنا لله وإن إليه راجعون.