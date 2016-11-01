احتمال توقيف صاحبة ''كباريه التايلاند'' فور دخولها للمغرب.. وها علاش.. ﻿

مباشرة بعد انتشار الفيديو ''الفضيحة'' للفنان الشعبي سعيد الصنهاجي، أطلت من بلاد ''التايلاند''، مغربية (سميرة الداودي) تدعي قربها من سلطان الطرب الشعبي.. حيث خصصت كلمة طويلة للحديث عن علاقتها بالصنهاج

شوف تيفي





مباشرة بعد انتشار الفيديو "الفضيحة" للفنان الشعبي سعيد الصنهاجي، أطلت من بلاد "التايلاند"، مغربية (سميرة الداودي) تدعي قربها من سلطان الطرب الشعبي.. حيث خصصت كلمة طويلة للحديث عن علاقتها بالصنهاجي باستعمال عبارات مستمدة من قاموس الشارع وحاطة من الكرامة، وبلساننا الدارجي "مفيها ميتسمع، مكين غير من السمطة ولتحت".. وعوض أن تهوِّن "الصديقة" على الفنان، كما فعل كثيرون، بعبارات تضامنية، "زادت الخل عالخميرة"، وإن كانت تحاول طيلة حديثها في الفيديو الذي نشرته أمس الخميس على صفحتها بالفاسبوك، أن تظهر تعاطفها مع الصنهاجي.

من شاهد هذا الفيديو، الذي يُعتبر فضيحة في حد ذاته، (نعتذر عن نشره لتضمنه عبارات "زنقاوية" بعيدة عن أخلاق المغاربة)، من شاهده، استنكر مضمونه، ليس لأنه مليء "بالمعيور" وبسب الدين والاعتراف بكونها تتعاطى الفساد وبتعمدها الإخلال بالحياء العام فحسب، ولكن لأنه مليء بالأكاذيب في حق الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي.. إذ ما الفائدة في خروج هذه "الساطة" التي تملك "كباريه في التايلاند"، لتقول إن علاقتها بالصنهاجي امتدت لما يزيد عن 13 سنة، وأنها، "كون بغات تصور الصنهاجي كون صوراتو ملي (..هضرة مفيها ميتسمع...)"؟

وعلمت "شوف تيفي" أنه لم يمض على نشر هذا الفيديو سوى ساعات قليلة، حتى عبر أحد المحامين عن رغبته في وضع شكاية لدى النيابة العامة من أجل توقيف والاستماع ل"صاحبة الفيديو" فور دخولها إلى المغرب، وذلك، بعدما تعمدت في شريطها سب الدين الإسلامي، والاعتراف بالسكر والفساد والإخلال بالحياء العام.. وبالتالي من المتوقع جدا أن يتم استنطاق صاحبة "كباريه التايلاند" فور دخولها إلى المغرب، في حال تقدم فعلا هذا المحامي بشكاية ضدها للنيابة العامة.