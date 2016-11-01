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مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 13:55 مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان | بوليتيك
مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان
في خطوة مثيرة، رفضت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول التأشير على ميزانية 2017 لبلدية إنزكان، بسبب ''أخطاء حسابية وتقديرات مالية غير صحيحة''.

شوف تيفي 


في خطوة مثيرة، رفضت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول التأشير على ميزانية 2017 لبلدية إنزكان، بسبب "أخطاء حسابية وتقديرات مالية غير صحيحة".

وكشفت مصادر مطلعة، أن المصالح المعنية بتتبع ميزانية بلدية إنزكان بعمالة الإقليم رفضت التأشير على المعطيات والأرقام التي قدمتها المصالح المختصة ببلدية إنزكان والتي يشرف عليها مستشارون بالمجلس المسير المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وأضافت ذات المصادر، أن مشروع الميزانية سيحال من جديد على مصالح بلدية إنزكان لتصحيح الأرقام والمعطيات من أجل إعادة التدقيق في مداخيل ومصاريف ميزانية البلدية وتمويل المشاريع المبرمجة.

وقالت ذات المصادر، أن الأخطاء الحسابية والتقديرات المالية الغير مبررة والصحيحة التي وجدت في مشروع الميزانية، يبرز النقص الكبير في الكفاءة وضعف القدرات البشرية المكلفة.

وأمام رفض تأشير مصالح العمالة، ستعرف مالية الجماعة خلال السنة المالية المقبلة (2017) تعثرا، لضرورة إعادة دراستها والمصادقة عليها خلال إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس البلدي.

ويأتي رفض التأشير على ميزانية بلدية إنزكان، بعد صراع سابق بين عامل المدينة ورئيس بلدية الدشيرة الذي ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس بلدية إنزكان أيت ملول وهو حزب العدالة والتنمية.

 

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