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بالصورة..نجم لبناني يشارك في هاشتاغ حملة ''كلنا سعد لمجرد''...وهذا ما قاله

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 13:49 بالصورة..نجم لبناني يشارك في هاشتاغ حملة كلنا سعد لمجرد...وهذا ما قاله | ثقافة و فنون
بالصورة..نجم لبناني يشارك في هاشتاغ حملة ''كلنا سعد لمجرد''...وهذا ما قاله
قرر النجم اللبناني زياد برجي المشاركة في هاشتاغ ''كلنا سعد لمجرد'' على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، حيث عبر من خلال مجموعة من التغريدات عن حزنه الشديد لاعتقال ''المعلم''، متمنيا أن يتم الإفراج عنه في

"شوف تيفي"


قرر النجم اللبناني زياد برجي المشاركة في هاشتاغ "كلنا سعد لمجرد" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر من خلال مجموعة من التغريدات عن حزنه الشديد لاعتقال "المعلم"، متمنيا أن يتم الإفراج عنه في القريب العاجل.

وكتب زياد برجي في إحدى تغريداته التي عرفت تفاعلا كبيرا لعشاقه " شِد حيلك، وقوّي حالك.. الله معك.. الله بيفرجا يا خيّي!".

وتفاعل عشاق النجمين بكثافة مع هاشتاغ "كلنا سعد لمجرد"، حيث عبر العديد عن وقوفهم وراء "المعلم" إلى أن يحصل على البراءة ويعود إلى عائلته وعشاقه.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النجم اللبناني كلنا سعد لمجرد االتغريدات

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