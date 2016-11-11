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هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 13:13 هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات | دولي
هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات
ظهرت هيلاري كلينتون، الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، لأول مرة منذ إلقاء كلمة التسليم بالهزيمة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترمب، في صورة تداولتها وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرتها

شوف تيفي

ظهرت هيلاري كلينتون، الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، لأول مرة منذ إلقاء كلمة التسليم بالهزيمة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترمب، في صورة تداولتها وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرتها جارتها.

وكانت وزيرة الخارجية السابقة تسير مع كلبها، في بلدتها قرب نيويورك، عندما قابلتها بالصدفة امرأة من السكان المحليين بالمنطقة، وطلبت التقاط صورة معها، وبثتها على الإنترنت، والتي تظهر فيها كلينتون بابتسامة عريضة.

وأوضحت المرأة التي التقطت الصورة وظهرت مع كلينتون، أنها التقت هيلاري وزوجها بيل وهما يقومان بالتسلق في منطقة قريبة.

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شوف تيفي كلينتون نيويورك دونالد ترامب واشنطن الانتخابات

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