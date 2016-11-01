عاجل وبالفيديو.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومصريين في بداية ثورة الغلابة ﻿

تعرف محافظة البحيرة بمصر في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين الشرطة المصرية ومجموعة من المواطنين المصريين، الذين خرجوا عقب انطلاق ثورة الغلابة لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"شوف تيفي"



تعرف محافظة البحيرة بمصر في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين الشرطة المصرية ومجموعة من المواطنين المصريين، الذين خرجوا عقب انطلاق ثورة الغلابة لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأظهر فيديو منقول عن قناة الجزيرة القطرية، تم تداوله بوسائل الإعلام المصرية، خطورة المواجهات بين الشرطة والمحتجين.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد أكدت بأن مختلف المحافظات بمصر، تعرف استنفارا أمنيا كبيرا وتواجدا غير مسبوق لرجال الشرطة والجيش لقمع "ثورة الغلابة".



