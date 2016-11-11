بالوثيقة : بن كيران يدعو لتثبيت كاميرات لمراقبة موظفي وزارة الصحة ﻿

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بعث وزير الصحة الحسين الوردي، رسالة إلى المديرين الجهويين للصحة ومديري الإدارة المركزية حول موضوع "عدم ممارسة العمل والتغيب غير المشروع عن العمل بصفة جماعية".
وجاءت رسالة الحسين الوردي، تفعيلا لمقتضيات منشور لرئيس الحكومة، حول التغيب الغير المشروع عن العمل إعتبارا لما لوحظ من تأخير في "تطبيق هذه المقتضيات" من طرف المديرين الجهويين والمركزيين.
وطالب الوردي من المديرين العمل على الإنخراط الفعلي والمتواصل في المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والإنصراف خلال مواقيت العمل الرسمية تحث إشراف رؤسائهم.
وشدد الحسين الوردي، من خلال رسالته على تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وإعتماد كل الرسائل الممكنة "ولاسيما الآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لهذا الغرض إعتبارا لنجاعتها".
من جهة، ثانية، كشف مصدر مطلع أن رسالة الحسين الوردي هي تذكير فقط بمنشور لرئيس الحكومة بتثبيت "كاميرات مراقبة داخل جميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، سواء منها الإدارية أو الطبية".
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