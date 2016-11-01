توقيف شخص يشتبه في تهديده للقيادي بالعدل والإحسان حسن بناجح ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن وجدة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص بمدينة زايو، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال

"شوف تيفي"+"و م ع"



تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن وجدة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص بمدينة زايو، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، والذي يعمل سائقا لدراجة نارية ثلاثية العجلات، كان قد أجرى اتصالين هاتفيين بالمسمى حسن بناجح، منتحلا صفة ينظمها القانون، وهدده بارتكاب أفعال إجرامية، على خلفية تدوينات وتعليقات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.