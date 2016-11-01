بالفيديو..إنطلاق ثورة الغلابة بمصر ﻿

انطلقت اليوم الجمعة، بمختلف المدن المصرية وخاصة بالعاصمة القاهرة، الاستعدادات لانطلاق ثورة الغلابة الرافضة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة.



"شوف تيفي"



انطلقت اليوم الجمعة، بمختلف المدن المصرية وخاصة بالعاصمة القاهرة، الاستعدادات لانطلاق ثورة الغلابة الرافضة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة.

وحسب مصادر إعلامية مصرية، فإن مختلف الشوارع في بالمدن المصرية، تعرف نزولا مكثفا للأمن وللجيش.

وأضافت المصادر ذاتها بأن وزير الأوقاف بمصر محمد مختار جمعة، كلف بتشكيل فرق متابعة على جميع المساجد في كل محافظات مصر، داعيا إلى توحيد خطبة صلاة الجمعة للحديث عن التحذير من التخريب للحفاظ على البلاد.