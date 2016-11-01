مثير.. شخص قام برمي أكثر من 20 مليون سنتيم في الشارع بفاس..وها شنو دارو الناس ﻿

فتحت المصالح الأمنية بمدينة فاس، تحقيقا في ظروف وأسباب تشتيت خمسيني زوال الأربعاء الماضي، مبلغا ماليا مهما في الشارع العام وأمام أعين المارة الذين ذهلوا لهذا المشهد غير المسبوق، قبل إخبار المصالح





"شوف تيفي"



فتحت المصالح الأمنية بمدينة فاس، تحقيقا في ظروف وأسباب تشتيت خمسيني زوال الأربعاء الماضي، مبلغا ماليا مهما في الشارع العام وأمام أعين المارة الذين ذهلوا لهذا المشهد غير المسبوق، قبل إخبار المصالح المختصة التي تدخلت وعرضت الضحية على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية للتأكد من صحته النفسية.



وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن الشخص أصيب بنوبة عصبية وغادر منزله متأبطا كيسا أزرق به مبلغ مالي تجهل قيمته الحقيقة، قبل أن يفاجأ عابرو شارع رئيسي بحي الفرح بشروعه في رمي الأوراق النقدية سيما من فئتي 100 و200 درهم في الهواء وهو يصيح بطريقة هستيرية أثارت انتباه جميع المارة.



وقالت مصادر اليومية إن الضحية يملك ثروة مهمة نتيجة عمله قبل ان يصاب بمرض عقلي أزم عقليته مند عدة أشهر تغير فيها تعامله مع كل أفراد عائلته ومعارفه، رغم هدوئه المشوب بالحذر، قبل أن ينفجر ويتخلص من ثروته بتلك الطريقة الغريبة التي لم يستسغها أفراد عائلته الذين يجهلون ظروف سحبه هذا المبلغ.



وكان لتدخل عناصر الأمن في الوقت المناسب دور كبير في استرجاع نحو 12 مليون سنتيم من مجموع المبلغ المتخلص منها برميها، فيما قدرت المصادر المبلغ المفتقد بأكثر من 10 ملايين سنتيم يعتقد أن أشخاصا استولوا عليها بعد جمعها من الشارع العام في اللحظة التي كان فيها الضحية يعدو ويرمي بها ذات اليمين والشمال.





