ياربي السلامة.. سيدة متزوجة تذبح نفسها من الوريد إلى الوريد بالجديدة..وها علاش ﻿

اهتز حي السعادة بمدينة الجديدة، ليلة الخميس- الجمعة على وقع، خبر مؤلم، بطلته سيدة متزوجة، أقدمت على ذبح نفسها من الوريد إلى الوريد.

"شوف تيفي"

اهتز حي السعادة بمدينة الجديدة، ليلة الخميس- الجمعة على وقع، خبر مؤلم، بطلته سيدة متزوجة، أقدمت على ذبح نفسها من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصادر من مدينة الجديدة، فإن الهالكة التي تعاني من اضطرابات نفسية عقب إصابتها بانهيار عصبي حاد، أقدمت مباشرة بعد عودتها لمنزلها من لقاء مع طبيب نفسي بعاصمة دكالة، على ذبح نفسها من الوريد إلى الوريد بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية، حلت بمنزل أخت الهالكة، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.