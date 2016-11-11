ملياردير مصري وزوج سابق لهيفاء يحضر مفاجأة رفقة الدون رونالدو ﻿

كشف الملياردير ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على حسابه الشخصي بموقع الفايسبوك، عن تحضيره لمفاجأة بالاشتراك مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

"شوف تيفي"

كشف الملياردير ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على حسابه الشخصي بموقع الفايسبوك، عن تحضيره لمفاجأة بالاشتراك مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر أبو هشيمة الذي يملك شبكة "أون تي" الإعلامية بمصر صورة له، رفقة رونالدو، وكتب "انتظروا المفاجأة" دون أن يفصح عنها، لكن مصادر إعلامية مصرية توقعت أن يكون أبو هشيمة قد اتفق مع لاعب ريال مدريد على المشاركة في برنامج يعرض على إحدى قنواته.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أن أبو هشيمة الزوج السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كان يعتزم التعاقد مع رونالدو على أداء مسلسل يعرض في شهر رمضان القادم على فضائيته وفيلمين من إنتاج شركة مصر للسينما، التي يمتلكها مناصفة مع رجل الأعمال كامل أبو علي وتقوم بإنتاج أفلام سينمائية.