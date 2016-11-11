هذا ما قالته ''شميشة'' عن الفضائح الأخيرة التي رافقت بعض الفنانين ﻿

اختارت مقدمة برامج الطبخ الشهيرة ''شميشة''، الرد بطريقتها الخاصة على سلسلة الفضائح الأخيرة التي نالت من بعض الفنانين المغاربة.

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اختارت مقدمة برامج الطبخ الشهيرة "شميشة"، الرد بطريقتها الخاصة على سلسلة الفضائح الأخيرة التي نالت من بعض الفنانين المغاربة.

ويبدو من الأبيات الشعرية التي نشرتها على تطبيق "سنابشات"، أنها تقصد أولئك الذين تسببوا في تسريب فيديوهات فاضحة، مما سبب في تداعيات سلبية على أصحابها، وخلقت نقاشا يدور حاليا حول سلسة الفضائح التي اقترنت بفنانين مغاربة، آخرهم المغني الشعبي سعيد الصنهاجي، الذي وجد نفسه في ورطة حقيقية بعد تسريب فيديو جنسي له.

ونشرت شميشة أبيات شعرية يقول فيها الشاعر:

لَا تَلْتَمِسْ مِنْ مَسَاوِي النَّاسِ مَا سَتَرُوا ... فَيَكْشِفَ اللَّهُ سِتْرًا مِنْ مَسَاوِيكَا

وَاذْكُرْ مَحَاسِنَ مَا فِيهِمْ إذَا ذُكِرُوا ... وَلَا تَعِبْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِمَا فِيكَا

وَاسْتَغْنِ بِاَللَّهِ عَنْ كُلٍّ فَإِنَّ بِهِ ... غِنًى لِكُلٍّ وَثِقْ بِاَللَّهِ يَكْفِيكَا