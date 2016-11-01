هام للمخرجين..فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان تطوان الدولي للسينما ﻿

أعلنت إدارة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر المتوسط فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين والمقررة في مارس 2017.

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أعلنت إدارة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر المتوسط فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين والمقررة في مارس 2017.



وجاء في بيان لإدارة المهرجان أن باب استقبال الأعمال للمشاركة بالدورة الجديدة سيظل مفتوحا حتى الثلاثين من يناير المقبل.



وستدرج الأعمال المقدمة ضمن مسابقتي (الأفلام الروائية الطويلة) و(الأفلام الوثائقية) بفئاتها الثلاثة الطويلة والمتوسطة والقصيرة.



ويشترط في الأعمال المتقدمة أن تكون من إنتاج إحدى دول البحر المتوسط وأن تكون أنتجت بعد مارس آذار 2016 فيما تستثنى الأفلام المغربية من هذا الشرط.



تقام الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان في الفترة من 25 مارس آذار إلى الأول من أبريل، فيما ستعلن قائمة الأفلام المختارة للتنافس على جوائز المهرجان بداية شهر مارس 2017.



ويعد مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر المتوسط من أبرز المهرجانات العربية المعنية بسينما دول حوض البحر المتوسط إلى جانب مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.