إلياس العماري يتصل هاتفيا ببن كيران وينفي التنسيق مع الأحزاب الأخرى ﻿

نفى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري وجود أية اتصالات أو تنسيق مع أي كان من الأحزاب السياسية الأخرى، معترفا بإجراء إتصال هاتفي في الأيام الماضية مع رئيس الحكومة المكلف، حيث جدد له

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نفى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري وجود أية اتصالات أو تنسيق مع أي كان من الأحزاب السياسية الأخرى، معترفا بإجراء إتصال هاتفي في الأيام الماضية مع رئيس الحكومة المكلف، حيث جدد له "تهانيه على المرتبة التي حققها حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وتمنى له ولحزبه التوفيق في تشكيل الحكومة".

وأضاف بلاغ للمكتب السياسي، المنعقد صباح اليوم الخميس 10 نونبر 2016 بمدينة مراكش، برئاسة الياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم عرضا حول أنشطته خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب السياسي، مؤكدا على أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة لتجاوز حالة العطالة التي تعيشها العديد من المؤسسات وفي مقدمتها البرلمان.

وأفاد البلاغ، أن الإجتماع ناقش ثلاث نقط محورية كانت مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع تتعلق، بتقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والدولية، ودراسة استكمال هياكل الحزب، وأخيرا الأدوار المنوطة بالحزب ضمن المعارضة.

وحسب منطوق البلاغ قال العماري أمام أعضاء مكتبه السياسي أن "ما يهمنا جميعا كمغاربة هو تشكيل الحكومة في أقرب وقت، وأن حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ موقف الحياد من المشاورات الجارية وأنه لا ينسق لا في السر ولا في العلن مع أي حزب كيفما كان".