تفاصيل حصرية و جديدة عن قيمة المبلغ الذي طالب به مُبتزو الصنهاجي قبل تسريب فيديو الفضيحة الجنسية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعيد الصنهاجي،علمت''شوف تيفي'' اليوم الخميس،من مصادر خاصة،أن الميكانيكي المعتقل على خلفية تسريب فيديو الفضيحة الجنسية لسلطان الطرب الشعبي،كان قد طلب من الصنهاجي مبلغ 60

شوف تيفي

في جديد قضية الفنان المغربي سعيد الصنهاجي،علمت"شوف تيفي" اليوم الخميس،من مصادر خاصة،أن الميكانيكي المعتقل على خلفية تسريب فيديو الفضيحة الجنسية لسلطان الطرب الشعبي،كان قد طلب من الصنهاجي مبلغ 60 ألف درهم.

و تضيف مصادرنا،أن الصنهاجي كان قد بعث لمبتزه مبلغ2000 درهم قبل

أن يطالبه الأخير بدفعة ثانية،مشيرة أن الصنهاجي و عكس ما يروج له لم .يتعرض لأي ابتزاز قديم أي قبل سنوات على تصوير الجلسة الفاضحة

و أشارت مصادرنا،و كان الصنهاجي قد كشف من خلال فيديو نشره اليوم عبر حسابه الخاص،أن المبتزين عادوا من جديد وطالبوه بمبالغ مالية مؤخرا، ما دفعه إلى تقديم شكاية إلى الشرطة القضائية،بمدينة تطوان.

و كما سبق و أشارت له "شوف تيفي" في خبر حصري، كان سعيد الصنهاجي وبتنسيق مع المصالح الأمنية، نصب كمينا لمبتزه الميكانيكي، حيث اتفق معه على منحه دفعة ثانية من المال سيتمكن هذا الأخير من سحبها من إحدى الوكالات الخاصة بتحويل الأموال بحي ظهر الجعايدي طنجة، ليقوم الميكانيكي بالتوجه إلى هذه الوكالة عشية أمس من أجل سحب المال المتفق عليه ، إلا أنه وجد نفسه مكبل اليدين بالأصفاد بعد أن تم ضبطه متلبسا.



