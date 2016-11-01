هكذا فاجأ الملك محمد السادس مغاربة داخل مطعم في السنغال ﻿

مازالت صور الملك محمد السادس رفقة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسنغال، وبالتحديد في العاصمة دكار، تلهب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بالإضافة إلى غياب أي بروتوكول مقابل حضور العفوية

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مازالت صور الملك محمد السادس رفقة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسنغال، وبالتحديد في العاصمة دكار، تلهب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بالإضافة إلى غياب أي بروتوكول مقابل حضور العفوية والتلقائية في الصور التي يلتقطها الملك، يبدو أن وراء كل صورة حكاية تغري من كان لهم شرف الوقوف بجانب الملك لالتقاطها، كتلك التي حدثت أثناء تواجد الملك في مطعم بدكار.

فقد روى شاب كيف دخل الملك إلى مطعم، حيث قال أفراد من الجالية المغربية،: "كنت ليوما فمطعم بداكار وهو يدخل علينا ملكنا، بقوة الفرحة ماعقلتش على راسي حتى كنت حداه وخا ماخلاونيش الحراس".

الشاب الذي لم يخف فرحته بلقاء الملك، أكد: "جيت حدا سيدنا وقلت ليه بغيت صورة معاك، قال ليا مرة أخرى آولدي"، وأنه بقي مصرا على أخذ صورة مع الملك، مخاطبا إياه: "عافاااك الله يخليك"، فما كان من الملك إلا أن يرحب بطلب الشاب، "سيدنا قال للحراس خليوْه وكان داكشي للي بغيت"، يقول الشاب، الذي ختم كلامه بـ " ملكنا أحسن ملك في العالم غزال ومحبوب".