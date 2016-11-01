تفاصيل إنزال أمني كبير جنب ماكدونالد بمراكش ﻿

عرف شارع محمد الخامس بمنطقة جليز بمدينة مراكش إنزالا أمنيا كثيفا قبل قليل ، وحسب مصادر من عين المكان ، فإن المكان المحاذي لمحل ماكدونالدز عرف تطويقا أمنيا واسعا ، على خلفية وقفة احتجاجية ينظمها عدد

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عرف شارع محمد الخامس بمنطقة جليز بمدينة مراكش إنزالا أمنيا كثيفا قبل قليل ، وحسب مصادر من عين المكان ، فإن المكان المحاذي لمحل ماكدونالدز عرف تطويقا أمنيا واسعا ، على خلفية وقفة احتجاجية ينظمها عدد من النشطاء والحقوقيين ضد ما أسموه التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفع علم إسرائيل بكوب 22 المقامة بالمغرب حاليا .

هذا وقد توافد على المنطقة عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي والغير الرسمي تجنبا للفت الأنظار .

وقد تم تنظيم ثلاث وقفات مختلفة، الأولى مرت يوم أمس الأربعاء أمام البرلمان بالرباط، والثانية بمراكش اليوم الخميس، ومن المنتظر ان تنظم الثالثة بالدار البيضاء، وهو الموضوع الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وعرف ردود أفعال كبيرة من الشارع المغربي من كل الأطياف النقابية والسياسية والحقوقية ...رغم الرد الرسمي بأن التظاهرة تشرف عليها الأمم المتحدة..