وزارة التربية الوطنية تضيف شرطا جديدا في مباراة التوظيف بالكونترا ﻿

أياما قليلة من إصدارها إعلانا لتوظيف 11 ألف أستاذ، وتحديد شروط الترشح، عادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لتضيف شرطا جديدا أمام المترشحين للمباراة المقرر تنظيمها يومي 25 و26 نونبر 2016

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أياما قليلة من إصدارها إعلانا لتوظيف 11 ألف أستاذ، وتحديد شروط الترشح، عادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لتضيف شرطا جديدا أمام المترشحين للمباراة المقرر تنظيمها يومي 25 و26 نونبر 2016

وجاء في بلاغ الوزارة، أن المترشحين المتوفرين فقط على شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة، سواء في المسالك الأساسية أو المهنية والمسلمة من طرف الجامعات المعنية، أنه قد تقرر، بصفة استثنائية، القبول المؤقت لطلبات ترشيحهم في انتظار استكمال ملفاتهم بنسخة مشهود بمصادقتها لأصل شهادة الإجازة المحصل عليها، على أن يتم ذلك قبل إجراء المداولات الخاصة بهذه المباريات وفي أجل أقصاه يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء، "يأتي في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مجال مباريات التوظيف، والذي يترجم حرص الوزارة على إتاحة فرصة الترشح لاجتياز المباراة المذكورة لكل من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر 2016 استنادا على قاعدة تكافؤ الفرص بين الجميع".

يذكر أن القرار الوزاري، القاضي بالتوظيف بالتعاقد، لقي موجة غضب شديد من لدن النقابات التعليمية والأطر التربوية المعتصمة في هذا الأيام بمراكش.



