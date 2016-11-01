مثير.. العثور على حقيبة مجهولة في قطار بالرباط..وها شنو لقاو فيها ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس، وذلك لتحديد مالك حقيبة سفر تم العثور عليها على متن قطار للمسافرين وبداخلها كمية من



"شوف تيفي"



فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس، وذلك لتحديد مالك حقيبة سفر تم العثور عليها على متن قطار للمسافرين وبداخلها كمية من الأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها, فقد أحال رئيس محطة القطار "الرباط المدينة" على مصلحة الشرطة القضائية حقيبة سفر تم العثور عليها مهملة داخل مقصورة للركاب على متن القطار الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بعد تفتيشها تم العثور بداخلها على 6600 قرص مخدر من أنواعه مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط في النازلة متواصلة لتحديد ظروف وملابسات إهمال هذه الحقيبة، وتشخيص هوية صاحبها أو أصحابها بهدف توقيفهم وإخضاعهم للإجراءات والتدابير القانونية اللازمة.



