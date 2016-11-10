 بالصور.. حالة مزرية ل 3500 سوق أسبوعي في المغرب.. ﻿
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بالصور.. حالة مزرية ل 3500 سوق أسبوعي في المغرب..

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 20:56 بالصور.. حالة مزرية ل 3500 سوق أسبوعي في المغرب.. | مجتمع
بالصور.. حالة مزرية ل 3500 سوق أسبوعي في المغرب..
كشفت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن محلات بيع اللحوم الحمراء في جل الأسواق الأسبوعية في المغرب، تعيش وضعا مزريا، وتنعدم فيها أدنى شروط السلامة الصحية.

شوف تيفي

كشفت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن محلات بيع اللحوم الحمراء في جل الأسواق الأسبوعية في المغرب، تعيش وضعا مزريا، وتنعدم فيها أدنى شروط السلامة الصحية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية، في تصريح لـ"شوف تيفي"، إن الجمعية عاينت وضعية أغلب الأسواق الأسبوعية، واتضح أن ظروف بيع اللحوم الحمراء في المحلات والمجازر التي تفتح أبوابها خلال الأسواق الأسبوعية، غير صحية بتاتا، تهدد صحة مرتادي تلك الأماكن، التي ذكر الخراطي أن عددها حوالي 3500 سوق أسبوعية، بسبب الإهمال الذي يطالها، ولا يتم مراقبتها ، حيث تصبح ملاذا للحيوانات الضالة بعد انتهاء السوق.

وتوضح الصور المرفقة، الوضعية الكارثية التي تتهدد محلات بيع اللحوم في السوق الأسبوعي لـ"سيدي المخفي" بتاونات، ويؤكد الخراطي أنه نموذج للوضعية العامة التي تعيشها الأسواق الأسبوعية في المغرب.

 

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شوف تيفي سوف أسبوعي تاونات مجرزة اللحوم كارثي

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