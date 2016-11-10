عاجل.. الإطاحة بمول الموطور أخطر لص في حي مولاي رشيد بالبيضاء+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بحي مولاي رشيد بالبيضاء، تمكنت قبل قليل،من اعتقال أحد أخطر اللصوص بالمنطقة والذي يستخدم دراجة نارية في تنفيذ عملياته.





"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بحي مولاي رشيد بالبيضاء، تمكنت قبل قليل،من اعتقال أحد أخطر اللصوص بالمنطقة والذي يستخدم دراجة نارية في تنفيذ عملياته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر يبلغ حوالي 24 عاما،كان مبحوثا عنه من طرف المصالح الأمنية، عقب توصلها بمجموعة من الشكايات في حقه، كان آخرها اعتراض سبيل فتاتين وسرقتهما بالقوة بعد تهديدهما بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته بأن فرقة الدراجين حجزت بحوزة "مول الموطور" على سلاح أبيض من الحجم الكبير، و 6 هواتف نقالة تحصل عليها من خلال السرقة، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد البحث الأولي معه.