هذا ما وقع لبائعي أثاث مستعمل تقدما ببلاغ كاذب بخصوص تهديد إرهابي بمؤتمر كوب22 بمراكش ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة يعلمان بعدم

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة يعلمان بعدم حدوثها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما، اللذين يعملان بمحل لبيع الأثاث المستعملة، كانا قد اتصلا هاتفيا بقاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش للتبليغ عن جريمة وهمية، حيث ادعيا أن تهديدا إرهابيا وشيكا سيستهدف أحد المحلات العمومية بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة تشير إلى أن التصريحات الهاتفية التي قدمها المشتبه فيهما غير صحيحة، وأنهما ارتكبا تلك الأفعال بدافع الدعابة والطيش.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد، البالغ من العمر 20 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم وضع القاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.