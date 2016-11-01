عاجل: عزيز أخنوش يتوجه لمراكش ويؤجل إستئناف المفاوضات لتشكيل الحكومة مع بن كيران ﻿

ينتظر أن يشارك عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعد قليل في إحدى الندوات بالمؤتمر العالمي للمناخ بمراكش، لتقديم مداخلة حول السياحة.

شوف تيفي



ينتظر أن يشارك عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعد قليل في إحدى الندوات بالمؤتمر العالمي للمناخ بمراكش، لتقديم مداخلة حول السياحة.

وقالت مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي كان مرتقبا بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش عشية اليوم، قد ثم تأجيله لوقت لاحق، حيث يرتقب حسب ذات المصادر أن يعقد في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الإتصالات الهاتفية بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش، لم تتوقف رغم إختلاف الرؤى بين الطرفين، حيث ينتظر ان يعود رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس الأحرار عزيز أخنوش للتفاوض من جديد، بدون شروط مسبقة من الطرفين.