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سويرتات بنكيران..وقصة البلوكاج في الدوبل فيراج

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 19:45 سويرتات بنكيران..وقصة البلوكاج في الدوبل فيراج | بوليتيك
سويرتات بنكيران..وقصة البلوكاج في الدوبل فيراج
الله يكون في عون السي بنكيران.. السيد عامين وهو مضارب مسكين ولاية ثانية، ومللي قطع لواد ديال 7 أكتوبر، مازال كيتسى باش ينشفو رجليه.. الحاصول وما فيه، من بعدما عين الملك زعيم البي

شف تيفي


الله يكون في عون السي بنكيران.. السيد عامين وهو مضارب مسكين ولاية ثانية، ومللي قطع لواد ديال 7 أكتوبر، مازال كيتسى باش ينشفو رجليه.. الحاصول وما فيه، من بعدما عين الملك زعيم البيجيدي رئيس للحكومة، طار بنكيران بالفرحة، وقال ونيفو مهزوز لفوق "غادي ندير أغلبية مريحة".. لكن حيانا الله حتى شفنا كيفاش السيد تكمش، ولسانه حاله يقول "مانا عروس، مانا مرات لمنحوس".. لأن كل نهار كيدوز حاليا، إلا وبنكيران كيحس بللي لحبل كيزيد يقجو، حيث يالله مشاو معاه جوج أحزاب، الاستقلال والبي بي إس. أما الأحزاب الأخرى، للي قسمات معاه وزيعة الحكومة الفايتة، الحركة الشعبية والأحرار، زادو عليهم الاتحاد الدستوري، دارو يد فيد، وقالو ليه "ها فيمن تشد". بل جاوه ديريكت، "غير قولينا السي بنكيران مرحبا بيكم كلكم، ولا بناقص منكم".

الآن كيحس بنكيران بللي كيعيش حالة بلوكاج حقيقية.. فمن جهة، عندو جوج أحزاب مضمونين، ومن جهة أخرى عندو ثلاثة الأحزاب فالجيب، غير المشكيل لي حاصل، هو أن ذوك الثلاثة رافضين يدخلو مع ذوك الجوج، علاش؟ الله أعلم.. وهذا كيجسد حسب للي كيفهموها وهي طايرة المعنى الحقيقي ديال "لعصا فالروية".. لكن مزال عند بنكيران حل وحيد باش "يصوفي" حكومتو، وهو يجر ليه السياسي المحنك إدريس لشكر للي كيحس براسو ليوم بحال شي عريس، كلشي كيطلب يدو، وكلشي مستاعد يراري بيه.. وخا السي دريس، على حساب ما كيرروج فالصالونات، كقول "مبغيتش نبيع شبابي رخيص"، ذاك الشيع لاش رفع ثمن "الصداق" لفوق، وطلب باش يدخل لبيت الطاعة الحكومية "جوج جوج من لحاجة"، بالإضافة إلى "باليزات" صحاح لوليداتو باش كلشي يعيش ويربي الريش.

المهم، بنكيران، على حساب للي كيفهمو "الكراكتير" ديالو، طالع ليه الزعاف، ووصل ليه الخز لشقفة الراس، داكشي علاش هاذ الأيام حط التسبيح وهز فبلاصتهم سويرتات، زعما، راني "في أي لحظة نكشف على شكون كيتفشش، ونحط السوارت ونمشي نتكمش". الحاصول الله يدير شي فرااااج مع هاذ لبلوكاج. ودوزو بخير.

 

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